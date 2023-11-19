Тренер Божович упрекнул главу МОК в подчинении Западу

«Томас Бах выступил против организации Игр дружбы? Все очень просто — глава МОК не имеет права запрещать! Он не принимает решения. Он просто фигура, которая вроде бы как представляет МОК. Ему свыше указали, и он так сказал. Это давление со стороны Запада. У них другой взгляд на спорт, их правда не интересует», — заявил Божович.