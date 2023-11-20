Алексей Березуцкий: не верьте людям. Интервью брата? Зачем мне это надо?

«Я обещал дать комментарий после ретроматча «Локомотив» — ЦСКА? Я вру всё время. Не верьте людям. Смотрел ли интервью брата? Я вообще не смотрю ни телевизор, ни YouTube. Зачем мне это надо? Я в своей жизни уже всё видел», — приводит слова Алексея Березуцкого издание «РБ Спорт».

Напомним, ранее Василий Березуцкий обратился к российским спортсменам, в частности к футболистам, рассказав, что им нужно уезжать из страны, чтобы выступать на высоком уровне. Кроме того, экс-защитник ЦСКА раскритиковал систему детско-юношеского футбола в России. Василий Березуцкий выступал за ЦСКА на протяжении 17 лет. За это время он выиграл 14 трофеев: Кубок УЕФА, шесть чемпионатов и семь Кубков России. Василий Березуцкий также являлся и тренером армейцев в период с 2020-го по 2021-й, а также в 2022 году.