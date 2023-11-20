Лев Лещенко: матч сборной России с Кубой – это глупости

Народный артист РСФСР и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко рассказал корреспонденту «Спорта День за Днем» Матвею МАКАРЕНКО о своем отношении к товарищеской встречи между сборными России и Куба.

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Этот матч состоится сегодня, 20 ноября, в Волгограде. Начало в 19:30 по московскому времени.

– Матч сборной России с Кубой – это глупости. Смотреть такой матч мне не интересно, – сказал Лещенко.

– Почему глупости?

– Этот матч – абсурд. Категорически неинтересна мне эта тема.

Сборная Кубы занимает 169-е место в рейтинге ФИФА.