Лев Лещенко: матч сборной России с Кубой – это глупости

Лещенко: Матч сборной России с Кубой – это глупости
Народный артист РСФСР и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко рассказал корреспонденту «Спорта День за Днем» Матвею МАКАРЕНКО о своем отношении к товарищеской встречи между сборными России и Куба.
Этот матч состоится сегодня, 20 ноября, в Волгограде. Начало в 19:30 по московскому времени.
– Матч сборной России с Кубой – это глупости. Смотреть такой матч мне не интересно, – сказал Лещенко.
– Почему глупости?
– Этот матч – абсурд. Категорически неинтересна мне эта тема.
Сборная Кубы занимает 169-е место в рейтинге ФИФА.
Весной 2022 сборная России была отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. С тех пор команда Валерия Карпина играет только в товарищеских матчах. В октябре она победила в Москве сборную Камеруна (1:0) и в Турции сыграла вничью с командой Кении (2:2).