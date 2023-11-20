Экс-футболист сборной РФ высказался об отъезде футболистов в Европу

«Не знаю, что конкретно эти люди имели ввиду. Всем повально уезжать с детских лет… Никому мы там на фиг не нужны. Делайте здесь свое дело, заработайте для страны репутацию, а дальше делайте, что хотите. Стартовые позиции все равно должны быть в России, страна должна быть в сердце. Здесь, сегодня тебя воспитывают, вкладывают силы тренеры, родители — отдай им должное», — заявил экс-футболист.