Футболист сборной Чехии прокомментировал отстранение из-за алкогольной вечеринки

— Я совершил ужасную глупость. Приношу извинения вам, моим товарищам по команде, а также тренерскому штабу во главе с Ярославом Шилгавы. Извиняюсь перед всеми, кто переживает за нас в сборной, перед «Спартой». Прошу прощения у семьи и всех тех, кто мне дорог.



Совершил то, чем не могу гордиться. Это урок для меня. Принимаю ту критику, которая сейчас звучит в мой адрес.



Я вернулся в «Спарту» после утренней тренировки в понедельник и готовлюсь к последним матчам осени. Мне понятно, что словами все не исправить… Мне придется заново завоевывать доверие, — написал 26 летний футболист в социальной сети.