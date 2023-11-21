Футболист сборной Чехии Кухта — об отстранении из‑за алкогольной вечеринки: «Я совершил ужасную глупость»

Нападающий пражской «Спарты» Ян Кухта извинился за посещение алкогольной вечеринки, из за чего был исключен из состава сборной Чехии.

Футболист сборной Чехии прокомментировал отстранение из-за алкогольной вечеринки
© Матч ТВ

Ранее чешские СМИ сообщили, что Кухта, защитник лондонского «Вест Хэма» Владимир Цоуфал и игрок греческого «Ариса» Якуб Брабец в субботу вечером посетили ночной клуб и были отстранены от участия в матче отборочного цикла чемпионата Европы с командой Молдавии. Встреча состоялась в Оломоуце в понедельник и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, все три футболиста игру пропустили. Сборная Чехии вышла в финальную стадию Евро 2024.

— Я совершил ужасную глупость. Приношу извинения вам, моим товарищам по команде, а также тренерскому штабу во главе с Ярославом Шилгавы. Извиняюсь перед всеми, кто переживает за нас в сборной, перед «Спартой». Прошу прощения у семьи и всех тех, кто мне дорог.

Совершил то, чем не могу гордиться. Это урок для меня. Принимаю ту критику, которая сейчас звучит в мой адрес.

Я вернулся в «Спарту» после утренней тренировки в понедельник и готовлюсь к последним матчам осени. Мне понятно, что словами все не исправить… Мне придется заново завоевывать доверие, — написал 26 летний футболист в социальной сети.

Кухта с января по июль 2022 года играл за московский «Локомотив». В составе железнодорожников провел 11 матчей, забил три мяча и отдал две голевые передачи.