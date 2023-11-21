Футболист сборной Чехии прокомментировал отстранение из-за алкогольной вечеринки

Футболист сборной Чехии Кухта — об отстранении из‑за алкогольной вечеринки: «Я совершил ужасную глупость»
Нападающий пражской «Спарты» Ян Кухта извинился за посещение алкогольной вечеринки, из за чего был исключен из состава сборной Чехии.
Ранее чешские СМИ сообщили, что Кухта, защитник лондонского «Вест Хэма» Владимир Цоуфал и игрок греческого «Ариса» Якуб Брабец в субботу вечером посетили ночной клуб и были отстранены от участия в матче отборочного цикла чемпионата Европы с командой Молдавии. Встреча состоялась в Оломоуце в понедельник и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, все три футболиста игру пропустили. Сборная Чехии вышла в финальную стадию Евро 2024.
— Я совершил ужасную глупость. Приношу извинения вам, моим товарищам по команде, а также тренерскому штабу во главе с Ярославом Шилгавы. Извиняюсь перед всеми, кто переживает за нас в сборной, перед «Спартой». Прошу прощения у семьи и всех тех, кто мне дорог.
Совершил то, чем не могу гордиться. Это урок для меня. Принимаю ту критику, которая сейчас звучит в мой адрес.
Я вернулся в «Спарту» после утренней тренировки в понедельник и готовлюсь к последним матчам осени. Мне понятно, что словами все не исправить… Мне придется заново завоевывать доверие, — написал 26 летний футболист в социальной сети.
Кухта с января по июль 2022 года играл за московский «Локомотив». В составе железнодорожников провел 11 матчей, забил три мяча и отдал две голевые передачи.
Футболист сборной Чехии Кухта — об отстранении из‑за алкогольной вечеринки: «Я совершил ужасную глупость»
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