Россия — Куба: во сколько начнется матч, где смотреть трансляцию в прямом эфире

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против команды Кубы. Встреча состоится на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. На игре будет работать судейская бригада из Белоруссии во главе с Алексеем Кульбаковым. Сборные России и Кубы встретятся впервые в истории. «Лента.ру» — подробнее о том, где смотреть игру и на что ставить.

Во сколько начнется матч Россия — Куба

Видео дня

Матч Россия — Куба пройдет в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть трансляцию матча Россия — Куба в прямом эфире

В прямом эфире товарищеский матч Россия — Куба покажет телеканал «Матч ТВ». Кроме того, игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск».

Кто фаворит матча Россия — Куба

Фаворитом матча Россия — Куба у букмекеров считается команда Валерия Карпина. Как сообщает «РБ-Спорт», поставить на победу россиян можно с коэффициентом 1.09. Ничья оценивается коэффициентом 10.00, победа кубинцев — 41.00.

Прогноз на матч Россия — Куба

Команда Карпина выглядит фаворитом не только в глазах букмекеров, но и экспертов. Легенда сборной России Александр Мостовой считает, что если россияне не справятся с кубинцами, это будет позором.

«Никаких оправданий быть не может. Наша национальная команда должна стереть в порошок соперников из Кубы, при всем уважении к ним. У нас правая нога Головина стоит больше, чем вся их сборная. Футболисты должны понимать, что они играют при поддержке домашних трибун и надо сделать все, чтобы болельщики остались довольны», — посчитал Мостовой.

Сборная Кубы занимает 169-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Накануне генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас рассказал, что команда столкнулась с проблемами с экипировкой по прибытии в Волгоград.

«Встал вопрос нужных бутс. У нас синтетические поля, как правило, газон не такой влажный, и поэтому используем бутсы с короткими шипами. Когда прилетели в Россию, поняли, что нам нужна другая обувь, чтобы сыграть матч», — сказал Диас.

Кубинцам пришлось покупать новые бутсы прямо на месте.

Сборная России, которая выступит в Волгограде впервые за 21 год, должна быть предельно мотивирована, ведь еще 19 ноября появилась информация, что на игру продано 36 тысяч билетов. В Российском футбольном союзе и вовсе заявили, что ожидают аншлага на 46-тысячной арене, несмотря на похолодание.