Красич рассказал, почему Рахимич не приехал на матч легенд

«Конечно, это яркие эмоции. Спасибо болельщикам, что пришли на игру. Давно не видел своих друзей, соскучился, тренера давно не видел, очень счастлив. Таких игр надо больше проводить. Спасибо РФС за этот матч!



Чем сейчас занимаюсь в Сербии? У меня трое детей, с ними сейчас занимаюсь и пока не работаю. Когда время придет, я посмотрю, что будет.



С кем сегодня больше общались? С Жирковым, Кириченко, Лехой Березуцким, Роланом Гусевым. Это мои друзья, рад был их увидеть.



Рахимича сегодня не было. Общались с ним, узнавали, почему он не приехал? У него уже был билет, но у него что-то с семьей, маленькие проблемы возникли. Но я с ним постоянно переписываюсь.



Слежу ли за товарищескими матчами сборной России и ЦСКА? Конечно, за ЦСКА слежу, сборную смотрю, когда играет", — приводит слова Красича Metaratings.