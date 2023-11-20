Сборная России по футболу разгромила Кубу

Сборная России на своем поле обыграла команду Кубы в товарищеском матче. Встреча в Волгограде закончилась со счетом 8:0.

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Три главных факта

1. Сборная России одержала крупнейшую победу под руководством Валерия Карпина. Ранее лучшим результатом за все время работы Карпина в сборной России являлась победа над Кипром (6:0) в отборочном цикле к ЧМ-2022 в Катаре. Крупнейшая победа в истории сборной России была оформлена в 2019 году в матче отборочного к Евро-2020 против Кипра (9:0).

2. В матче с Кубой дебютными голами в составе сборной России отметились сразу несколько футболистов. Защитник «Ростова» Александр Сильянов забил первый мяч в восьмом матче за национальную команду. Для полузащитника «Спартака» Данила Пруцев игра с Кубой стала третьей за сборную России и первой результативной. Также в дебютном матче за национальную команду отметился голом полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов.

3. Сборная Кубы потерпела седьмое поражение в последних десяти играх. В предыдущих девяти матчах кубинцы уступили Гондурасу (0:4), Канаде (2:4), Гваделупе (1:4), Гватемале (0:1), Уругваю (0:2), Чили (0:3), сыграли вничью с Гондурасом (0:0), а также одержала победу над Суринамом (1:0).

Товарищеский матч

Россия – Куба – 8:0

Россия: Сафонов, Волков, Осипенко, Солдатенков, Кузяев (Кривцов, 46), Глебов (Черников, 60), Ан.Миранчук (Пруцев, 46), Обляков (Мостовой, 60), Головин (Пиняев, 46), Чалов (Соболев, 60).