Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, смутила ли его песня «Валера» после матча сборной России.

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«Смутила ли меня песня в конце? Я считаю, лишнее выделять кого-то. Валера, Вася, кто-то ещё. Акцентировать на этом внимание неправильно. Лучше акцентировать внимание на всей сборной», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После матча певица Афродита, как и обещали, выступила с песней «Валера» в честь главного тренера команды Валерия Карпина. Ранее сообщалось, что певица выступит с песней «Валера», если сборная России обыграет национальную команду Кубы в товарищеском матче.