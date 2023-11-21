Депутат объяснил причину отказа Карпина спеть гимн России

"Слушайте, переволновался человек, матч ответственный, непростой был, сами все видели. Пел или не пел, самое главное, что тренер подготовил команду. А по поводу гимна мы сейчас можем искать какие-то причины определенных действий Карпина, но я думаю, что не стоит. Надо оценивать Карпина по его профессиональным качествам", - заявил Свищев.