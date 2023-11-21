Алан Дзагоев завершает карьеру

Дзагоев завершит карьеру из-за травмы. У него 14 минут в 2 играх за греческую «Ламию» (Gazzetta.gr)
Алан Дзагоев решил завершить карьеру из-за серьезной травмы колена.
Как утверждает Gazzetta.gr, 33-летний полузащитник сообщил об этом решении всем в греческой «Ламии», к которой присоединился в конце сентября на правах свободного агента. Некоторое время назад Дзагоев получил травму. Это и вынудило Алана принять такое решение.
«Ламия» готова подождать на случай, если Дзагоев передумает и останется в футболе. Однако все выглядит так, словно футболист принял окончательное решение.
Дзагоев дебютировал за «Ламию» 20 октября. В общей сложности он сыграл за греческий клуб 14 минут, выйдя на замену в двух матчах греческой Суперлиги.
Бóльшую часть карьеры Дзагоев провел в ЦСКА. У него 77 голов и 93 результативные передачи в 395 матчах за клуб. С ЦСКА Дзагоев трижды стал чемпионом России, по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.