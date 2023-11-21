Определились участники финального турнира Евро-2024

Определились 20 из 23 участников финального турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Это Франция, Австрия, Англия, Шотландия, Венгрия, Дания, Испания и другие команды. Сборная ФРГ также будет выступать.

По итогам плей-офф будут определены еще три участника. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля.