Две сборные согласились сыграть с Россией в 2024 году

«Команды Занзибара и Танзании не против сыграть с вашей командой в России или принять сборную у себя в следующем году. Эти вещи обсуждались 16 ноября на спортивном форуме в Москве.



На сегодняшний день между нашими федерациями не ведутся переговоры по организации товарищеского матча, но в будущем мы вернемся к ним. Однако мы желаем, чтобы в будущем наши сборные и клубы играли между собой», — сказал Джабир.