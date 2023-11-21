Нигматуллин назвал трех лучших вратарей в РПЛ

Бывший вратарь сборной России Нигматуллин назвал трех лучших голкиперов в РПЛ
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин заявил «Матч ТВ», что сразу два вратаря «Краснодара» входят в его топ 3 лучших в стране.
— Во первых, конечно же, Илья Лантратов. Потом Матвей Сафонов. Ну, а третий… Мне нравится второй вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев, — заявил Нигматуллин «Матч ТВ».
28 летний Лантратов («Локомотив») провел в этом сезоне 17 матчей и пропустил 20 мячей. 24 летний Сафонов («Краснодар») сыграл в 15 встречах и пропустил 10 голов. 21 летний Агкацев («Краснодар») появился на поле в 6 играх и пропустил 9 мячей.