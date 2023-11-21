Вратарь «Оренбурга» выбыл до конца года

Голкипер «Оренбурга» Сысуев выбыл до конца года
Голкипер «Оренбурга» Николай Сысуев сообщил, что больше не выйдет на поле в 2023 году из за повреждения.
— К сожалению, в этом году матчи для меня завершены. Операция была плановая, но только в зимнюю паузу. Не смог дотянуть даже на уколах. Вернусь еще сильнее, — написал 24 летний футболист в социальной сети, не уточнив характер травмы.
Сысуев в текущем сезоне принял участие в 14 из 15 матчах в чемпионате России, дважды сохранил ворота в неприкосновенности.
«Оренбург» занимает 13 е место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 13 очков. Команда Давида Деограсии в воскресенье примет грозненский «Ахмат» в 16 м туре.