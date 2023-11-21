Globo: Ренан покинет «Зенит» зимой

Защитник «Зенита» Роберт Ренан вероятнее всего перейдёт в европейский клуб в зимнее трансферное окно. Бразильский «Коринтианс», который сохранил за собой часть прав на игрока, надеется получить средства с дальнейшей перепродажи Ренана, информирует Globo.

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Согласно сведениям источника, Ренан уже имеет на руках предложения от некоторых европейских клубов.

Напомним, футболист является воспитанником «Коринтианса». Роберт Ренан дебютировал в бразильской Серии A в матче с «Сантосом» 26 июня 2022 года. 20-летний защитник перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно 2023 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги бразилец провёл четыре матча. Также на счету футболиста три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями Ренан не отметился.