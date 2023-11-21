Женские сборные России проведут матчи в Парагвае

Основная женская сборная России под руководством Юрия Красножана проведёт встречи с командой Парагвая 30 ноября и 3 декабря. Возглавляемые Валентином Гаввой молодёжная и юниорская сборные сыграют 1 и 4 декабря. Все шесть матчей примет Национальный центр женского футбола в городе Ипане, расположенный рядом со столицей страны Асунсьоном.

Команды отправятся в Южную Америку 25 ноября, вернутся в Россию 5 декабря. В эти же сроки сбор в Парагвае проведёт мужская национальная сборная по пляжному футболу. Команда Михаила Лихачева сыграет со сборной Парагвая трижды – 28 ноября, 29 и 30 ноября. Ранее в октябре женская национальная сборная, составленная из игроков до 20 лет, и молодёжная команда провели выездные матчи в Аргентине. Россиянки одержали победы в трёх из четырех встреч, ещё одна игра завершилась вничью.