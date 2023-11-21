В Москве состоялось открытие выставки кубков футбольного ЦСКА

Во вторник в Москве на станции метро «ЦСКА» прошло открытие выставки трофеев одноименного футбольного клуба.

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В рамках открытия выставки представители ЦСКА продемонстрировали два Кубка России, которые мужская и женская команды армейцев завоевали в 2023 году.

Женская команда в последнем финале Кубка России разгромила «Зенит» со счетом 4:1. Мужской ЦСКА завоевал Кубок России сезона 2022/23, переиграв в финале «Краснодар» (1:1 — основное время, 6:5 — по пенальти).