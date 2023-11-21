Главный тренер ЦСКА высказался о повреждении Облякова после матча с Кубой

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о повреждении игрока команды Ивана Облякова в составе сборной России после товарищеского матча с национальной командой Кубы (8:0).

«У Облякова несерьёзное повреждение. Ничего такого не выявлено, растяжение. Завтра уже будем понимать, что с Иваном. Все игроки успевают вернуться из расположения сборных к дерби с «Динамо» , — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Николай Волобуев .

Напомним, вчера, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. Иван Обляков в середине первого тайма получил повреждение, однако после оказания медицинской помощи продолжил играть и был заменён на 60-й минуте.