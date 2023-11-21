"Последний танец": Месси и Роналду сыграют друг против друга в феврале

Встреча между футбольными клубами «Интер Майами» Лионеля Месси и «Аль-Насром» Криштиану Роналду пройдет в рамках товарищеского турнира Riyadh Season Cup в феврале 2024 года, заявил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

«Это «последний танец» футбольного величия. Месси и Роналду сойдутся на поле», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение Аль аш-Шейха.

Ранее знаменитые футболисты играли друг против друга в январе 2023 года. Тогда Месси выступал за французский «Пари Сен-Жермен», сыгравший со сборной Эр-Рияда, за которую выступал Роналду. Месси забил один гол, на счету Роналду было два мяча.