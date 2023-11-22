«Алания» объявила об отставке главного тренера Олега Василенко

Владикавказская «Алания» на своем официальном сайте объявила о расставании с главным тренером команды Олегом Василенко.

«Футбольный клуб «Алания» искренне благодарит Олега Петровича за проделанную работу и желает профессиональных успехов в дальнейшей карьере!» - гласит сообщение, опубликованное на сайте команды.

Василенко возглавил «Аланию» в марте 2023 года. Под его руководством клуб из Владикавказа провел 31 матч, добившись 14 побед. 11 раз «Алания» при Василенко сыграла вничью, а также потерпела 6 поражений.

Как утверждает «Алания», контракт с Василенко был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Соглашение 50-летнего тренера с клубом из Владикавказа было рассчитано до конца нынешнего сезона.

До того, как возглавить «Аланию» Василенко два года работал главным тренером воронежского «Факела». Специалист помог воронежцам выйти в РПЛ из Первой лиги.