«Алания» объявила об отставке главного тренера Олега Василенко

«Алания» объявила об увольнении Олега Василенко
Владикавказская «Алания» на своем официальном сайте объявила о расставании с главным тренером команды Олегом Василенко.
«Футбольный клуб «Алания» искренне благодарит Олега Петровича за проделанную работу и желает профессиональных успехов в дальнейшей карьере!» - гласит сообщение, опубликованное на сайте команды.
Василенко возглавил «Аланию» в марте 2023 года. Под его руководством клуб из Владикавказа провел 31 матч, добившись 14 побед. 11 раз «Алания» при Василенко сыграла вничью, а также потерпела 6 поражений.
Как утверждает «Алания», контракт с Василенко был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Соглашение 50-летнего тренера с клубом из Владикавказа было рассчитано до конца нынешнего сезона.
До того, как возглавить «Аланию» Василенко два года работал главным тренером воронежского «Факела». Специалист помог воронежцам выйти в РПЛ из Первой лиги.
На момент увольнения Василенко из «Алании» команда идет на 6-м месте в Первой лиге, имея в своем активе 31 очко после 19 матчей. От зоны стыковых матчей за право перехода в РПЛ владикавказцы отстают лишь на 4 очка.