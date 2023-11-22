Массовая драка перед матчем Аргентины и Бразилии - что случилось?

Массовая драка произошла на трибунах перед матчем сборных Аргентины и Бразилии в рамках отбора на чемпионат мира-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Перед началом встречи бразильские фанаты освистали гимн Аргентины, в результате чего на трибунах началась потасовка. Во время драки болельщики бросали друг в друга креслами.

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Спустя некоторое время к конфликту подключилась полиция. Правоохранители, пытаясь прекратить драку, избивали фанатов дубинками. Нескольким болельщикам разбили головы, их пришлось госпитализировать, часть зрителей была задержана. Сообщается о двоих серьезно пострадавших фанатах, их унесли с трибун на носилках, десятки получили менее тяжелые травмы.

Месси увел команду с поля до урегулирования конфликта

Игроки сборной Аргентины сначала наблюдали за происходящим с поля. Футболисты обеих команд обращались к фанатам и просили их прекратить беспорядки. Голкипер аргентинцев Эмилиано Мартинес подбежал к трибунам и попытался отобрать дубинку у сотрудника полиции, однако его остановили охрана стадиона и партнеры по сборной.

Спустя некоторое время капитан сборной Аргентины Лионель Месси принял решение увести команду с поля. Позднее он раскритиковал действия полиции и назвал произошедшее репрессиями.

На трибунах находились близкие футболистов, мы волновались. Важность игры была второстепенной, и мы пошли в раздевалку, чтобы все успокоилось Лионель Месси капитан сборной Аргентины

Перед матчем Месси вступил в перепалку с бразильцем Родриго

Когда сборная Аргентины вернулась из раздевалки, еще один конфликт произошел на поле. Перед началом матча Месси и его партнер по команде Родриго де Пауль подошли к бразильцу Родриго. Между футболистами случилась словесная перепалка, Месси схватил соперника за шею.

Как сообщает TyC Sports в соцсети X, Родриго назвал ушедших с поля аргентинцев трусами. «Мы чемпионы мира, какие же мы трусы? Следи за языком», — ответил ему Месси.

Встреча в Рио-де-Жанейро, которая началась с получасовой задержкой, завершилась победой аргентинцев

Действующие чемпионы мира выиграли со счетом 1:0. Единственный гол на счету защитника Николаса Отаменди.