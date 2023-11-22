Сборная Аргентины обыграла Бразилию в скандальном матче
В центральном матче квалификации чемпионата мира-2026 в южноамериканской зоне Аргентина одолела на выезде Бразилию со счетом 1:0.
Встреча в Рио-де-Жанейро была на грани срыва из-за потасовки болельщиков. Фанаты начали конфликтовать на трибунах, устроив драку. В дело пришлось вмешаться полиции, применившей слезоточивый газ. Обстановка накалилась до предела после того, как капитан гостей Лионель Месси увел свою команду в раздевалку. Впрочем, через полчаса матч все-таки стартовал.
Разумеется, с учетом случившегося поединок получился боевым, в нем было больше борьбы, чем непосредственно футбола. Все решил гол защитника "альбиселесты" Николаса Отаменди в середине второй половины. В 111-й встрече в этом великом противостоянии Аргентина обыграла Бразилию.
Благодаря победе Месси и компания с 15-ю набранными очками возглавила турнирную таблицу отбора. В свою очередь, бразильцы, потерпевшие третье поражение подряд, идут на шестой строчке лишь с семью баллами.