Сборная Аргентины обыграла Бразилию в скандальном матче

В центральном матче квалификации чемпионата мира-2026 в южноамериканской зоне Аргентина одолела на выезде Бразилию со счетом 1:0.

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Встреча в Рио-де-Жанейро была на грани срыва из-за потасовки болельщиков. Фанаты начали конфликтовать на трибунах, устроив драку. В дело пришлось вмешаться полиции, применившей слезоточивый газ. Обстановка накалилась до предела после того, как капитан гостей Лионель Месси увел свою команду в раздевалку. Впрочем, через полчаса матч все-таки стартовал.

Разумеется, с учетом случившегося поединок получился боевым, в нем было больше борьбы, чем непосредственно футбола. Все решил гол защитника "альбиселесты" Николаса Отаменди в середине второй половины. В 111-й встрече в этом великом противостоянии Аргентина обыграла Бразилию.