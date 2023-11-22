СМИ: «Тоттенхэм» нарушил трансферные правила в 2008 году

Лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм" нарушил правила перехода игроков при оформлении трансфера английского нападающего Джермейна Дефо в "Портсмут" в 2008 году. Об этом сообщает газета The Times.

Согласно данным источника, при переходе Дефо был задействован нелицензированный футбольный агент.

Утверждается, что президент "Тоттенхэма" Дэниел Леви привлек другого агента Стюарта Питерса, который имел лицензию, но договор о представительстве, требуемый по правилам Футбольной ассоциацией Англии (FA), не был заключен.

FA не стала накладывать санкций на клуб в 2010 году, когда узнала о допущенных нарушениях. В организации ответили The Times, что вернутся к рассмотрению дела в случае, если появились новые доказательства. По мнению экспертов, опрошенных газетой, клубу в таком случае могут грозить различные санкции - от запрета на проведение трансферов до снятия очков или понижения в классе, игроку - от штрафа до отстранения. В 2010 году за похожие нарушения был оштрафован "Лутон", который тогда выступал в пятом по силе английском дивизионе.