СМИ: "Тоттенхэм" нарушил трансферные правила при продаже игрока в 2008 году

Лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм" нарушил правила перехода игроков при оформлении трансфера английского нападающего Джермейна Дефо в "Портсмут" в 2008 году. Об этом сообщает газета The Times.

СМИ: «Тоттенхэм» нарушил трансферные правила в 2008 году
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Согласно данным источника, при переходе Дефо был задействован нелицензированный футбольный агент.

Утверждается, что президент "Тоттенхэма" Дэниел Леви привлек другого агента Стюарта Питерса, который имел лицензию, но договор о представительстве, требуемый по правилам Футбольной ассоциацией Англии (FA), не был заключен.

FA не стала накладывать санкций на клуб в 2010 году, когда узнала о допущенных нарушениях. В организации ответили The Times, что вернутся к рассмотрению дела в случае, если появились новые доказательства. По мнению экспертов, опрошенных газетой, клубу в таком случае могут грозить различные санкции - от запрета на проведение трансферов до снятия очков или понижения в классе, игроку - от штрафа до отстранения. В 2010 году за похожие нарушения был оштрафован "Лутон", который тогда выступал в пятом по силе английском дивизионе.

Дефо 41 год, он завершил карьеру в январе 2022 года. С "Тоттенхэмом" он выиграл Кубок английской лиги в сезоне-2007/08. Последним клубом нападающего стал английский "Сандерлденд". Дефо также играл за английские "Борнмут" и "Вест Хэм", канадский "Торонто" и шотландский "Рейнджерс", с которым стал чемпионом страны в сезоне-2020/21. За сборную Англии игрок провел 57 матчей, забил 20 мячей и отдал 6 голевых передач. Сейчас Дефо, который за время игровой карьеры провел за "Тоттенхэм" 361 матч, работает в академии клуба.