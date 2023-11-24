Фанаты сборной Бразилии облили Ди Марию пивом

Начало прошедшего матча отборочного раунда чемпионата мира — 2026 между сборными Бразилии и Аргентины было отложено из-за беспорядков на трибунах. Во время этих беспорядков аргентинцы ушли в подтрибунное помещение. Когда они подходили к туннелю, фанаты бразильской команды облили полузащитника сборной Аргентины Анхеля Ди Марию пивом. В ответ на это футболист подпрыгнул и плюнул в сторону трибуны.

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Напомним, из-за беспорядков начало матча квалификации ЧМ-2026 было перенесено на полчаса. На трибунах произошли столкновения между болельщиками и полицией. Поражение на «Маракане» стало для бразильцев первым за всю историю в рамках отбора на чемпионаты мира.