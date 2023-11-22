Футболист «Родины» сравнил нынешнего тренера с прошлым

Полузащитник «Родины» Астемир Гордюшенко заявил «Матч ТВ», что не видит существенных изменений в игре команды после смены главного тренера.

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10 октября «Родина» сообщила, что клуб приостановил сотрудничество с Дмитрием Парфеновым по личным обстоятельствам. Вместо российского специалиста на пост главного тренера команды был назначен испанец Франк Артига, ранее работавший в «Родине 2».

— Что привнес нового в команду новый главный тренер Артига?

— Кардинальных изменений я не могу отметить. Мы работаем, тренируемся, пробуем разные связки. Где то не получается, когда мы не выигрываем, а иногда очень много забиваем, как в предыдущей игре. Будем работать, чтобы всё было хорошо.

— Если тренер покидает команду в середине сезона, значит, кардинальные изменения всё же нужны…

— Мне сложно на такие вопросы отвечать. Мое дело — выкладываться на каждой тренировке.

— А в чем разница между Парфеновым и Артигой?

— Сложный вопрос. Стоит отдать должное Дмитрию Владимировичу, потому что мы проделали огромный путь: были почти в зоне вылета и прошли в стыки. Это много стоит.

— У вас есть понимание, почему команду покинул Парфенов?

— Это вопрос к Алексею Николаевичу Зинину, точно не ко мне, — сказал Гордюшенко «Матч ТВ».