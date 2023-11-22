Выяснилось, почему Мбаппе остался в запасе сборной Франции на матч с Грецией

«Я обговорил это с Мбаппе перед началом матча. Со своей стороны я сделал всё, чтобы поберечь футболистов, у которых будут игры за клубы в ближайшие выходные. На следующей неделе вернётся Лига чемпионов. Мы не хотим подвергать игроков риску получить травму», — приводит слова Дешама RMC Sport.