Экс‑футболист «Спартака» завершил карьеру

Экс‑футболист «Спартака» Арас Озбилиз завершил карьеру
Армянский полузащитник Арас Озбилиз объявил о решении закончить профессиональную карьеру, сообщается на сайте армянского клуба «Урарту», за который он выступал в последнее время.
— После 29 лет и 8 операций я решил завершить карьеру. С 2014 года я перенес сложные операции, снова вернулся на поле, но всё было уже не так, как прежде.
Я с гордостью представлял Армению на международном уровне. Это конец футбольной карьеры, но начало нового и захватывающего пути. Я не реализовал свой потенциал. Если бы у меня не было травм, возможно, я бы играл на более высоком уровне. Мой тренер тоже так сказал.
Трудно назвать самый запоминающийся гол в моей карьере. Забитый гол и атмосфера на стадионе — это прекрасное чувство, — цитирует 33 летнего Озбилиза news.am.
Уроженец турецкой провинции Стамбул Озбилиз выступал в России за московский «Спартак» и краснодарскую «Кубань», играл за нидерландские «Аякс» и «Виллем II», турецкий «Бешикташ», испанский «Райо Вальекано», молдавский «Шериф», армянские «Пюник» и «Урарту». Хавбек является двукратным чемпионом Нидерландов, чемпионом Турции.
В составе сборной Армении Озбилиз сыграл 41 матч, забил 6 голов и отдал 10 голевых передач.