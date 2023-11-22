Экс‑футболист «Спартака» завершил карьеру

— После 29 лет и 8 операций я решил завершить карьеру. С 2014 года я перенес сложные операции, снова вернулся на поле, но всё было уже не так, как прежде.



Я с гордостью представлял Армению на международном уровне. Это конец футбольной карьеры, но начало нового и захватывающего пути. Я не реализовал свой потенциал. Если бы у меня не было травм, возможно, я бы играл на более высоком уровне. Мой тренер тоже так сказал.



Трудно назвать самый запоминающийся гол в моей карьере. Забитый гол и атмосфера на стадионе — это прекрасное чувство, — цитирует 33 летнего Озбилиза news.am.