Гладилин считает, что нападающий «Спартака» должен уйти в аренду в другой клуб

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин выразил мнение, что нападающий московской команды Павел Мелешин должен рассмотреть вариант аренды в другой клуб для получения постоянной игровой практики.
19 летний Мелешин в нынешнем сезоне сыграл в семи матчах за «Спартак» во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 317 минут, и забил один мяч.
— Надо отпускать Мелешина в аренду, ему нужно играть. Соболев — нападающий номер один в «Спартаке». Сидеть в запасе в возрасте Мелешина неправильно. Герман Ткаченко действует в интересах футболиста.
— Видите в Мелешине потенциал стать основным форвардом «Спартака»?
— Для начала Павел должен стать ведущим футболистом в другой команде. В истории «Спартака» были случаи, когда игроки уходили в аренду, возвращались и становились основными футболистами. Мелешин должен набраться опыта и поверить в свои силы, — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».