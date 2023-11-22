Гладилин считает, что нападающий «Спартака» должен уйти в аренду в другой клуб

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин выразил мнение, что нападающий московской команды Павел Мелешин должен рассмотреть вариант аренды в другой клуб для получения постоянной игровой практики.

© Матч ТВ

19 летний Мелешин в нынешнем сезоне сыграл в семи матчах за «Спартак» во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 317 минут, и забил один мяч.

— Надо отпускать Мелешина в аренду, ему нужно играть. Соболев — нападающий номер один в «Спартаке». Сидеть в запасе в возрасте Мелешина неправильно. Герман Ткаченко действует в интересах футболиста.

— Видите в Мелешине потенциал стать основным форвардом «Спартака»?