Луценко рассказал, как известный тренер грозил сломать ему челюсть

«Играем на тренировке в квадрат пять на два. Была какая-то спорная ситуация, говорю Валере Андронику: «Заходи ты!» А он мне: «Нет, ты». Ну, короче, максимально банальный диалог для тренировки. Но Григоряну это не понравилось. Смотрю — бежит ко мне через все поле, свистит: «Я тебе сейчас челюсть прям тут сломаю! Два раза махну, и ты ляжешь!» — сказал Луценко.