Матч российской национальной команды со сборной Кубы (8:0) будет внесён в Книгу рекордов России. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Сборная России побила собственный рекорд по числу футболистов, забивших в одном матче. В игре с Кубой в составе россиян забили восемь разных человек.

По информации источника, в Книге рекордов России решили официально зафиксировать данный рекорд. Рекорд будет внесён в Книгу рекордов России, как в печатную версию, так и в онлайн. Церемония внесения пройдёт в начале декабря. Планируется, что в ней могут принять участие Валерий Карпин и руководство РФС.