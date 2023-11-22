Названы три футболиста РПЛ, которые, скорее всего, уедут в Европу

«Тикнизян, Сперцян и Севикян, скорее всего, уедут. Севикян воспитывался в Европе, поэтому он смотрит в ту сторону, а не ЦСКА. Ему легче всего будет уехать и адаптироваться там. Если в контрактах с клубами прописаны реальные отступные за них, то, думаю, они уедут. Все топ-5 европейских чемпионатов — хороший трамплин для них», — сказал Панченко.