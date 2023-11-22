Экс-игрок «Динамо» объяснил отсутствие трофеев у клуба

«После выхода в РПЛ в 2017 году в «Динамо» начали массово привозить легионеров. Приехали не те, кого ждали. Нормальные ребята, но не топы — погоду из них никто не делал. Соу, Теттех, Кардозу — все были в зоне комфорта, не перетруждались. Я не видел у них горящих глаз. Более того — ещё и какие-то обиды высказывали! Что-то не понравилось — могли манишку на тренировке кинуть, развернуться и уехать. В этом и отличие большого клуба от провинциального: в регионах ты так не сделаешь — тебя либо руководство напряжёт, либо раздевалка. А в «Динамо» — пожалуйста.



Три года там отыграл, контракт не продлили — и я ушёл. Не хотел, на самом деле. Но нужно было делать больше в плане статистики. С другой стороны — в целом результаты были непонятные: то хорошо играем, то ужасно. «Динамо» тогда был обычным средним клубом с большими проблемами. Качели постоянные. Инфраструктура и условия шикарные, а игроки — максимально средние. Для меня вообще удивительно, что «Динамо», на протяжении последних 10-15 лет тратит неимоверные деньги на футболистов и инфраструктуру, но при этом не выигрывает трофеи», — приводит слова Луценко Sport24.