Сборную России раскритиковали за разгром Кубы

«Есть всякие страны, которые можно так гонять. Но заклятых наших друзей, которые всегда были с нами, в отличие от многих других, загонять им по восемь мячей… На мой взгляд, должны быть какие-то нормы приличия — пять забили и остановитесь! Что вы из людей петрушек делаете», — сказал Червиченко.