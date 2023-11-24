Объявлены судейские назначения на матчи 16-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игры этого тура пройдут 25 и 26 ноября. Центральный матч тура ЦСКА — «Динамо» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

Объявлены судейские назначения на матчи 16-го тура РПЛ
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25 ноября (суббота)

«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Александр Богданов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Виктор Кулагин.

«Зенит» – «Сочи»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Игорь Князев; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Вера Опейкина; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Вячеслав Харламов.

ЦСКА – «Динамо»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Игорь Демешко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Александр Гончар.

«Балтика» – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Образко; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Павел Кукуян; инспектор – Сергей Мартынов.

26 ноября (воскресенье)

«Оренбург» – «Ахмат»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Веретешкин; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Александр Гвардис.

«Урал» – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Варанцо Петросян; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Олег Соколов.

«Рубин» – «Факел»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – «Пари НН»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Алексей Стипиди; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Александр Колобаев.

Футбол, Вера Опейкина, Рафаэль Шафеев, Виктор Кулагин, Евгений Буланов, Ранэль Зияков, Павел Кукуян, Ян Бобровский, Егор Болховитин, Павел Шадыханов, Николай Еремин, Василий Казарцев, Александр Колобаев, Дмитрий Сафьян, Алексей Стипиди, Андрей Веретешкин, Евгений Кукуляк, Валерий Данченко, Александр Гвардис, Игорь Демешко, Артур Федоров, Максим Ковалев, Дмитрий Мосякин, Денис Березнов, Дмитрий Жвакин, Антон Фролов, Артем Чистяков, Антон Кобзев, Владимир Сельдяков, Виталий Мешков, Сергей Карасев, Егор Егоров, Сергей Мартынов, Андрей Фисенко, Алексей Сухой, Александр Гончар, Александр Богданов, Игорь Князев, Игорь Панин, Сергей Зуев, Алексей Лунев, Кирилл Левников, Артем Любимов, Арам Петросян, Сергей Чебан, Олег Соколов, Сергей Иванов, Крылья Советов, Динамо, РФС, Зенит, Спартак, ФК "Урал"
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