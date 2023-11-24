Объявлены судейские назначения на матчи 16-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игры этого тура пройдут 25 и 26 ноября. Центральный матч тура ЦСКА — «Динамо» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.