Кенни покинул пост тренера сборной Ирландии

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни покинул должность после невыхода команды на чемпионат Европы 2024 года.

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«После встречи сегодня вечером и выступления перед правлением генерального директора Джонатана Хилла и директора по футболу Марка Кэнхэма правление футбольной ассоциации Ирландии (FAI) решило, что контракт Стивена Кенни в качестве главного тренера мужской национальной команды Ирландии не будет продлён после завершения процесса квалификации к Евро-2024.

После того как была проанализирована квалификационная кампания Евро-2024 в целом и осознано, насколько сложной была группа, был сделан вывод, что результаты, необходимые для реализации нашей цели — квалификации на турнир, не были достигнуты.

Правление согласно с тем, что сейчас подходящее время для перемен перед товарищескими матчами в марте и июне 2024 года и следующей кампанией Лиги наций, которая начнётся в сентябре 2024 года.