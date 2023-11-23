Томас Мюллер может покинуть «Баварию»

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport Bild.

Мюллер может перейти в «МЮ» в том случае, если не сумеет договориться о новом соглашении с «Баварией». 34-летний хавбек хочет продолжать играть в футбол и участвовать в Лиге чемпионов как минимум до 2025 года.

Главный тренер клуба из Манчестера Эрик тен Хаг уверен, что опыт Мюллера «поможет «Юнайтед» вернуться на правильный путь». В 2015 году при схожих обстоятельствах в «Манчестер Юнайтед» оказался бывший партнер Мюллера по сборной Германии Бастиан Швайнштайгер.

Отмечается, что Мюллер уже отказался от крупных контрактов с клубами MLS и Саудовской Аравии.