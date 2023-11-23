Роналду не будет отправлен в тюрьму

Суд оправдал футболиста саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду по делу об изнасиловании модели Кэтрин Майорги, передает Daily Mail.

Суд вынес решение по делу Роналду об изнасиловании
© Mutsu Kawamori/Global Look Press

Впервые модель публично обвинила Роналду в изнасиловании в сентябре 2018 года. Она утверждала, что преступление произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Спортсмен позже якобы выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов.

Роналду все отрицал. В июле 2019-го прокуратура Лас-Вегаса признала необоснованными обвинения Майорги в адрес футболиста. Девушка подала повторный иск в октябре 2023 года.

В сети появилось видео с откровениями Роналду в суде

Роналду с 2016 года состоит в отношениях с моделью Джорджиной Родригес. Пара воспитывает пятерых детей, двое из которых являются общими. В начале 2017 года у Криштиану родилась двойня от суррогатной матери.

В ноябре 2017 года сама Родригес родила дочь Алану Мартину. 18 апреля 2022 года Роналду и Джорджина опять стали родителями. Роналду стал игроком "Аль-Насра" 2 января. По контракту с клубом он получает €200 млн в год.

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