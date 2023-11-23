Защитник ЦСКА прокомментирует матч с «Динамо» на «Матч ТВ»

Телеканал «Матч ТВ» в своем официальном телеграм-канале объявил имена комментаторов на матч 16-го тура РПЛ, в котором ЦСКА примет московское «Динамо».

© Спорт день за днем

Московское дерби прокомментируют Константин Генич, Роман Нагучев и Сергей Дурасов. Однако они не будут единственными комментаторами, обозревающими действия футболистов ЦСКА и «Динамо». К этому трио присоединится защитник армейцев Игорь Дивеев, который продолжает восстанавливаться после полученной ранее тяжелой травмы.

Матч пройдет 25 ноября. Начало трансляции запланировано на 16:30 по московскому времени.

24-летний Дивеев в нынешнем сезоне сыграл за ЦСКА лишь в одном матче. Защитник появлялся на поле в первой официальной встрече сезона с петербургским «Зенитом» в Суперкубке России. Дивеев не смог доиграть тот матч из-за травмы. Эта игра прошла еще в июле этого года.