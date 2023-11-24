Холанд забил 39% от всех голов «Манчестер Сити» в АПЛ с начала сезона

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 39% от общего числа голов «горожан» в матчах английской Премьер-лиги с начала прошлого сезона.

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Норвежец — лидер по этому показателю среди всех игроков высшего английского дивизиона. Второе место занимает ныне нападающий «Баварии» Гарри Кейн (32%), в прошлом выступавший за «Тоттенхэм». На третьем месте располагается футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах (28%), четвёртый — форвард «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи (27%), пятый — Каллум Уилсон из «Ньюкасла» (26%).