«Наполи» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в экс-полузащитнике «Динамо»

Итальянский «Наполи» и английский «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к полузащитнику «Фенербахче» Себастьяну Шиманьскому, выступавшему за московское «Динамо». Об этом сообщает турецкое издание Yeni Şafak.

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По информации источника, «красные дьяволы» могут попытаться осуществить приобретение 24-летнего поляка уже в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Себастьян провёл 12 матчей в рамках чемпионата Турции, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.