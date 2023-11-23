Тренер рассказал, что может повлиять на исход матча «Динамо» и ЦСКА

«Матч между ЦСКА и «Динамо» — всегда интрига. У «Динамо» есть проблемы в обороне, к тому же есть травмированные защитники — этот фактор может явно сказаться на качестве обороны. У ЦСКА хорошая атака, связка Чалов-Файзуллаев приносит свои плоды.



Свою роль может сыграть и случившаяся в чемпионате пауза. В таких матчах главное не проиграть. Ожидаю, что обе команды могут отличиться голами», — сказал Тарханов.