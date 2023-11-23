Член совета FA, сравнивший премьер-министра Израиля с Гитлером, покинул пост.

«Самая болезненная часть этого процесса – осознание того, что некоторые из друзей и коллег могут не простить мне это недоразумение и боль, которую я непреднамеренно причинил. Я беру на себя полную ответственность и еще раз приношу извинения им и всем, кого это задело.



Мой комментарий был прямой критикой конкретного политика, а не расы или религиозной группы. Выражая свои чувства, я выбрал неправильные слова», – сказано в письме.