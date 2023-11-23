Член совета FA после слов «Гитлер гордился бы Нетаньяху» подал в отставку: «Я критиковал политика, а не расу или религиозную группу, но выбрал неправильные слова»
Член совета FA, сравнивший премьер-министра Израиля с Гитлером, покинул пост.
12 ноября Васим Хак, членом совета Футбольной ассоциации Англии, высказался о конфликте Израиля и Палестины в твиттере. Он написал, что «Адольф Гитлер гордился бы Биньямином Нетаньяху». Функционер удалил твит и извинился, но ассоциация начала расследование.
«Сегодня утром я ушел в отставку со своего поста в Футбольной ассоциации Англии. Я также извинился перед еврейской общиной.
Эта война унесла тысячи жизней, многие из нас в отчаянии, очень обеспокоены. Я надеюсь, что футбол в будущем сможет сыграть важную роль в ослаблении напряженности между сообществами», – написал Васим в твиттере.
Хак написал письмо на имя главы FA Дебби Хьюитт.
«Самая болезненная часть этого процесса – осознание того, что некоторые из друзей и коллег могут не простить мне это недоразумение и боль, которую я непреднамеренно причинил. Я беру на себя полную ответственность и еще раз приношу извинения им и всем, кого это задело.
Мой комментарий был прямой критикой конкретного политика, а не расы или религиозной группы. Выражая свои чувства, я выбрал неправильные слова», – сказано в письме.
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