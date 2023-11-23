Футболист «Тюмени» дисквалифицирован за удар соперника в голову

Футболист «Тюмени» за удар соперника в голову дисквалифицирован на 2 матча Первой лиги
Полузащитник «Тюмени» Денис Самойлов дисквалифицирован на два матча Первой лиги за грубую игру в матче с махачкалинским «Динамо», рассказал «Матч ТВ» глава контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Встреча 19 го тура МЕЛБЕТ Первой Лиги состоялась 18 ноября в Каспийске и завершилась победой «Динамо» со счетом 3:1. Самойлов был удален на 72 й минуте за удар соперника открытой стопой в голову в борьбе за мяч.
— Самойлов за грубую игру дисквалифицирован на два матча Первой лиги, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».
Самойлов пропустит гостевые матчи «Тюмени» с «Ленинградцем» (25 ноября) и «Химками» (март 2024 года).