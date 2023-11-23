Футболист «Тюмени» дисквалифицирован за удар соперника в голову

Полузащитник «Тюмени» Денис Самойлов дисквалифицирован на два матча Первой лиги за грубую игру в матче с махачкалинским «Динамо» , рассказал «Матч ТВ» глава контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц .

Встреча 19 го тура МЕЛБЕТ Первой Лиги состоялась 18 ноября в Каспийске и завершилась победой «Динамо» со счетом 3:1. Самойлов был удален на 72 й минуте за удар соперника открытой стопой в голову в борьбе за мяч.