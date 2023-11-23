Чалова наказали за бросок бутылки на матче с «Факелом»

Чалова оштрафовали на 20 тысяч рублей за бросок бутылки на матче с «Факелом»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов оштрафован на 20 тысяч рублей за бросок бутылки на поле в матче 15-го тура чемпионата России, сообщил «Матч ТВ» руководитель Контрольно дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.
11 ноября «Факел» на своем стадионе в Воронеже принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 1:1. По голу забили нападающий ЦСКА Виктор Давила и защитник «Факела» Сергей Божин.
«Мы установили, и ЦСКА также об этом написал нам в своей позиции по эпизоду, что нарушителем был Федор Чалов. Футболист на эмоциях после пропущенного командой гола бросил посторонний предмет из технической зоны, бутылка вылетела в поле. Агрессии с его стороны не было, бутылка ни в кого не попала, поэтому штраф 20 тысяч рублей», – сказал Божин.
Чалову 25 лет. Он играет в ЦСКА с 2016 года. Также футболист играл в аренде у «Базеля». С 2019 года выступает в составе сборной России.
В текущем сезоне РПЛ Чалов сыграл в 15 матчах, в которых отметился 7 голами и одной результативной передачей.