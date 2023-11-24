Агент Сперцяна отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»

Представитель полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна Рафаэла Пимента утверждает, что интерес к футболисту со стороны «Ювентуса» — не более чем слухи.

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Ранее инсайдер Иван Карпов в своем Telegram канале сообщил, что представители итальянских клубов следили за Эдуардом Сперцяном и Наиром Тикнизяном во время матча квалификации Евро 2024 между сборными Хорватии и Армении. «Болонью» представлял Марко ди Вайо, он изучал игру Тикнизяна. А представители «Ювентуса» следили за Сперцяном. Как утверждал инсайдер, интерес к обоим игрокам очень высок, они могут уехать в Италию в ближайшее трансферное окно.

— Что касается интереса «Ювентуса» к Эдуарду, то мы не комментируем слухи, которые есть вокруг наших футболистов.

— Возможен ли уход Сперцяна из «Краснодара» этой зимой?

— Без комментариев, — цитирует Пименту «РБ Спорт».

При этом TuttoJuve со ссылкой на Sky Sport утверждает, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания Сперцяна как альтернативу трансферу Доменико Берарди из «Сассуоло», а главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри ценит тактическую универсальность Эдуарда.