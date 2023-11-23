Вынесен приговор фанату «Марселя», напавшему на автобус «Лиона»

Суд Марселя приговорил болельщика футбольного клуба «Марсель» к четырем месяцам тюремного заключения условно за брошенный камень в автобус с фанатами «Лиона», сообщает L’Equipe.

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Инцидент произошел 29 октября перед матчем 10 го тура чемпионата Франции. Незадолго до встречи на стадионе «Велодром» болельщики «Марселя» забросали камнями автобусы как с болельщиками гостей, так и с футболистами «Лиона». Главный тренер команды Фабио Гроссо получил травмы лица. Впоследствии игра была перенесена на 6 декабря.

На видеозаписи зафиксировано, как 22 летний мужчина в капюшоне готовится правой рукой бросить камень в сторону улицы, по которой проезжает автобус с фанатами «Лиона». Он был одним из девяти человек, которых арестовали по итогам инцидентов. Отмечается, что подсудимый признался в содеянном и принес извинения.