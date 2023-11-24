Капитан "Пари НН" признался, что болел за "Спартак"

Защитник и капитан «ПАРИ НН» Кирилл Гоцук в интервью «Матч ТВ» заявил, что, если бы «Спартак», за который он болел до 20 лет, хотел его купить, то сделал бы это давно.

© Матч ТВ

Гоцук играет за «ПАРИ НН» с 2020 года. Ранее в карьере 31 летнего футболиста были «Елец», липецкий «Металлург», ярославский «Шинник», самарские «Крылья Советов» и курский «Авангард».

Видео дня

— Тренерский штаб «ПАРИ НН» впечатляет по именам. Единственный в России девятикратный чемпион страны Дмитрий Ананко отвечает за оборону, и меньше вас пропустил только «Краснодар».

— Мой отец сильно болел за «Спартак», я тоже в детстве был болельщиком этой команды. Мне посчастливилось поработать не только с (Сергеем) Юраном, но и с Андреем Валерьевичем Тихоновым в Самаре. Для меня это было что то классное.

В «ПАРИ НН» думал: ничего себе, тренер защитников — Дмитрий Васильевич Ананко! Сейчас то уже привык (смеется). Пришел Младен Кашчелан, поигравший на серьезном уровне, он не любит проигрывать, и подходит нам на все 100. Много черновой работы проводят тренеры по физподготовке, к Дмитрию Гурееву и Дмитрию Полянину относимся со всем уважением, но никто не любит много бегать (смеется), и первая половина сезона показала, что благодаря их работе мы были в хорошей физической форме. Антон Хазов проделывает большой объем работы. А Сергей Николаевич (Юран) как главный менеджер четко следит за всем. Важно, что он может подсказать с позиции своего игроцкого опыта. Как он говорит: «Не в книжке прочитал». Молодым футболистам повезло, что у «ПАРИ НН» такой тренерский штаб. Многие из них поиграли на высоком уровне, за свои сборные.

До этого тренером у нас был Михаил Галактионов. Если не ошибаюсь, у него игровая карьера не сложилась из за травмы, но тренировочный процесс очень интересный, много положительных моментов. Человек работал в молодежной сборной, неплохо выступает с «Локомотивом».

— Что говорит Ананко защитникам?

— Есть свои нюансы и секреты, которые не хочу раскрывать.

— Прибавил в игре при нем?

— Не мне себя оценивать. Но его советы мне помогают.

— За «Спартак» когда перестал болеть?

— Лет в 20. Понимал, что уже своя карьера началась, и стало меньше времени, чтобы уделять его другой команде.

— Мечта играть за «красно белых» была?

— Скорее цель — играть за топовый клуб.

— Кто то сказал: зачем покупать непонятных иностранцев, если есть Гоцук.

— (Улыбается.) Это надо к руководству «Спартака» обратиться. Если бы кто то хотел, давно бы купили. Считаю, что сейчас я нахожусь на своем месте.

— Все равно же есть мысли, что смог бы заиграть в «Спартаке», ЦСКА, «Зените»?