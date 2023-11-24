Капитан «ПАРИ НН» Гоцук признался, что до 20 лет болел за «Спартак»

Защитник и капитан «ПАРИ НН» Кирилл Гоцук в интервью «Матч ТВ» заявил, что, если бы «Спартак», за который он болел до 20 лет, хотел его купить, то сделал бы это давно.

Капитан "Пари НН" признался, что болел за "Спартак"
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Гоцук играет за «ПАРИ НН» с 2020 года. Ранее в карьере 31 летнего футболиста были «Елец», липецкий «Металлург», ярославский «Шинник», самарские «Крылья Советов» и курский «Авангард».

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— Тренерский штаб «ПАРИ НН» впечатляет по именам. Единственный в России девятикратный чемпион страны Дмитрий Ананко отвечает за оборону, и меньше вас пропустил только «Краснодар».

— Мой отец сильно болел за «Спартак», я тоже в детстве был болельщиком этой команды. Мне посчастливилось поработать не только с (Сергеем) Юраном, но и с Андреем Валерьевичем Тихоновым в Самаре. Для меня это было что то классное.

В «ПАРИ НН» думал: ничего себе, тренер защитников — Дмитрий Васильевич Ананко! Сейчас то уже привык (смеется). Пришел Младен Кашчелан, поигравший на серьезном уровне, он не любит проигрывать, и подходит нам на все 100. Много черновой работы проводят тренеры по физподготовке, к Дмитрию Гурееву и Дмитрию Полянину относимся со всем уважением, но никто не любит много бегать (смеется), и первая половина сезона показала, что благодаря их работе мы были в хорошей физической форме. Антон Хазов проделывает большой объем работы. А Сергей Николаевич (Юран) как главный менеджер четко следит за всем. Важно, что он может подсказать с позиции своего игроцкого опыта. Как он говорит: «Не в книжке прочитал». Молодым футболистам повезло, что у «ПАРИ НН» такой тренерский штаб. Многие из них поиграли на высоком уровне, за свои сборные.

До этого тренером у нас был Михаил Галактионов. Если не ошибаюсь, у него игровая карьера не сложилась из за травмы, но тренировочный процесс очень интересный, много положительных моментов. Человек работал в молодежной сборной, неплохо выступает с «Локомотивом».

— Что говорит Ананко защитникам?

— Есть свои нюансы и секреты, которые не хочу раскрывать.

— Прибавил в игре при нем?

— Не мне себя оценивать. Но его советы мне помогают.

— За «Спартак» когда перестал болеть?

— Лет в 20. Понимал, что уже своя карьера началась, и стало меньше времени, чтобы уделять его другой команде.

— Мечта играть за «красно белых» была?

— Скорее цель — играть за топовый клуб.

— Кто то сказал: зачем покупать непонятных иностранцев, если есть Гоцук.

— (Улыбается.) Это надо к руководству «Спартака» обратиться. Если бы кто то хотел, давно бы купили. Считаю, что сейчас я нахожусь на своем месте.

— Все равно же есть мысли, что смог бы заиграть в «Спартаке», ЦСКА, «Зените»?

— Каждый футболист оценивает себя по максимуму. Я заиграл в «ПАРИ НН», достиг этого уровня. Если попаду в другую команду, буду стараться доказывать свой уровень там. А смог бы или нет, для меня не существует сослагательного наклонения, — сказал Гоцук «Матч ТВ».