«Рубину» вновь запретили регистрировать новых игроков

«[Палата приняла решение] удовлетворить заявление футболиста Максима Ширяева в отношении ФК «Рубин» о признании досрочного расторжения трудового договора, совершённого по инициативе клуба без уважительных причин, о взыскании задолженности, компенсации за расторжение трудового договора, о применении санкций частично. Признать досрочное расторжение трудового договора, совершённое по инициативе ФК «Рубин» без уважительных причин. Обязать клуб выплатить футболисту задолженность по компенсации за досрочное расторжение трудового договора; выплатить проценты (денежную компенсацию) в соответствии со ст. 236 ТК РФ за нарушение сроков выплаты указанной задолженности, рассчитанные со дня, когда такая выплата должна была быть произведена, по дату фактического расчёта включительно, и выплатить штраф, предусмотренный п. 52 приложения № 3 к регламенту РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов.



Применить к ФК «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Рубин» в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Максимом Ширяевым, установленных настоящим решением. В удовлетворении остальной части требований футболиста Максима Ширяева в отношении ФК «Рубин» отказать», — говорится в сообщении, размещённом на официальном сайте РФС.