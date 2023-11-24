Бекхэм оценил скромность Месси

Бывший полузащитник сборной Англии и владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о нападающем команды Лионеле Месси. Об этом сообщает The Times.

Бекхэм оценил скромность Месси
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Функционер назвал аргентинца самой скромной суперзвездой.

«Любой, кто видел его вживую, знает, что он другой, особенный. Люди говорили, что ему, возможно, потребуется время, чтобы приспособиться. Но это заняло у него считаные секунды», — заявил Бекхэм.

Англичанин также высоко оценил игру Месси в «Интере». «Лео дарит людям моменты, которые они никогда не забудут. И это то, что любят американские зрители — чтобы их развлекали», — отметил Бекхэм.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг.